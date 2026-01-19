Quote in equilibrio per il match di domani a San Siro tra Inter e Arsenal. Per la sfida contro la capolista della maxi classifica di Champions League, nonché favorita - seppur leggermente - secondo i bookies, Chivu punta tutto su capitan Lautaro. Secondo le quote riportate da Agipronews, la vittoria dei Gunners vale 2,50 su Snai, mentre il successo dei padroni di casa è dato a 2,70; pareggio a 3,40.

Grande equilibrio anche tra Under e Over, offerti entrambi a 1,85 su Goldbet. Lo scorso anno nel faccia a faccia sempre valido per la fase campionato della massima competizione europea, i nerazzurri si sono imposti per 1-0, risultato che quest'anno paga 9 volte la posta. In pole c’è anche l'1-1, proposto a 6, a 10 invece è proposto il pari a reti bianche. Lo 0-1, che la formazione di Arteta ha collezionato quattro volte in stagione, è invece in lavagna a 9.