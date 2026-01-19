Giampaolo Pazzini promuove la prestazione fornita dall'Inter in casa dell'Udinese. "Ci sta fare un primo tempo diverso e ci sta poi difendersi perché le squadre mature sanno quando spingere e quando difendersi. Tengo a sottolineare il gol clamoroso di Lautaro, in coabitazione con Pio Esposito che fa bene movimento e sponda", dice l'ex attaccante a Pressing.