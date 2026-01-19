Cresce il feeling tra Pio Esposito e Lautaro. E così Thuram non è più sicuro di un posto da titolare a fianco del capitano. "Marcus per primo sa quanto stia leggermente cambiando il clima nell’attacco dell’Inter, insomma le antiche certezze non sono più incise nella pietra. È chiaro che nello scalare la montagna nerazzurra, Pio Esposito non abbia ancora raggiunto la cima: non è certamente un titolare di questa squadra, resta un passo alle spalle di Thuram, ma non gli è più precluso nulla", assicura la Gazzetta dello Sport.

Le prestazioni del giovane virgulto nerazzurro sono lì a dimostrare l'incisività odierna, oltre al noto potenziale ancora da esplorare. E così le gerarchie davanti, che parevano ormai consolidate, potrebbero vacillare. Domani toccherà ancora alla Thu-La contro l'Arsenal, ma Pio spinge forte.

"La forza della crescita di Esposito, infatti, si deve alla connessione speciale con Lautaro, il capitano da cui dice di imparare e che cerca appena può: è una connessione che sgorga naturalmente, ma che viene affinata giornalmente alla Pinetina - si legge -. A Udine è stato l’assist numero 3 recapitato dall’azzurro direttamente all’argentino: prima lo aveva “pescato” con il Pisa e con l’Atalanta, nessun altro in questo campionato ne ha forniti di più a un singolo compagno (sono tre anche quelli del genoano Aaron Martin per Leo Ostigard). Certo, tutto è anche legato alle condizioni di Marcus che non gode dello sprint di inizio stagione, quando era lui a tirare la carretta: cinque centri nelle prime sette tra A e Champions. Il bicipite femorale gli ha tirato via un mese sul più bello e le medie del francese si sono abbassate: l’Inter lo aspetta (da titolare) nella versione migliore, ma il figlio di Lilian dovrà lavorare di gomito".