Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce. Ecco quanto riportato da TMW.

Si aspetta la Nazionale?

"La ringrazio per i complimenti, però credo di essere nato in una generazione dove i portieri sono tanti e forti. Quindi quelli che vengono convocati è giusto che stiano lì. Non penso alla Nazionale, però come ho sempre detto in porta stiamo super coperti. Faccio il tifo per l'Italia, per Donnarumma, Carnesecchi ed altri portieri fortissimi".

Chi l'ha impressionata di più tra Milan ed Inter?

"Tutte e due, squadre molto forti. Se però devo dirne una dico l'Inter, la vedo un pochino più favorita. Anche il Milan può dire la sua, però l'Inter resta la favorita".

Quali sono le differenze tra le partite contro Inter e Milan?

"Il vantaggio che attribuisco all'Inter deriva dal fatto che con noi hanno fatto turnover, eppure ci hanno sempre schiacciato. La sensazione dal campo era quella che l'Inter, non appena accelerava, ci faceva male. Rispetto ai nerazzurri, i rossoneri hanno fatto più fatica a farci gol".