Fulvio Collovati, intervenuto sulle frequenze di Rai 2, ha commentato così la situazione in vetta alla classifica di Serie A: "Scudetto? È molto strano, l’Inter non ha mai vinto uno scontro diretto ma è prima in classifica con sei punti sul Napoli. L’Inter è una squadra organizzatissima: ha affrontato una squadra fisica, ma l’ha messa in difficoltà sul piano del gioco giocando a calcio”.

Sezione: News / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 23:15 / Fonte: TuttoNapoli
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print