Fulvio Collovati, intervenuto sulle frequenze di Rai 2, ha commentato così la situazione in vetta alla classifica di Serie A: "Scudetto? È molto strano, l’Inter non ha mai vinto uno scontro diretto ma è prima in classifica con sei punti sul Napoli. L’Inter è una squadra organizzatissima: ha affrontato una squadra fisica, ma l’ha messa in difficoltà sul piano del gioco giocando a calcio”.