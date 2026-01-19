Paolo Condò sottolinea un grande vantaggio che avrà il Milan nella corsa scudetto. "Il Milan ha concluso il suo picco di impegni stagionali (6 partite in 22 giorni) con una drammatica vittoria sul Lecce che lo mantiene nella scia dell’Inter e allunga un’ombra rossonera sull’alta classifica. Da domani la capolista e il Napoli e la Roma e la Juve riprenderanno il ritmo italoeuropeo di una gara ogni tre/quattro giorni. Il Milan no.

Esce dalla lotta scudetto, secondo Condò, la Juventus. "La Roma ieri ha staccato la Juve, lasciandole in mano il cerino acceso del quinto posto ma soprattutto la sensazione di essere nuovamente uscita dal giro scudetto, perché 10 punti di distanza dall’Inter (con altre tre squadre in mezzo) disegnano una strada troppo accidentata. È vero che a Cagliari la partita è sembrata stregata, ma la ricerca molto concreta di un centravanti come Mateta — pure lui una portaerei alla quale appoggiarsi — segnala la voglia, condivisa con la Roma e non solo, di rimediare a un infelice mercato estivo".