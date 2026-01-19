Nessun allarme rispetto alle condizioni fisiche di Lautaro Martinez, alla vigilia di Inter-Arsenal. L'argentino, dopo aver lavorato a parte mentre i compagni svolgevano il torello, si è unito regolarmente al gruppo. Così come confermato da Cristian Chivu in conferenza stampa: "Dopo che siete andati via (l'allenamento è stato aperto ai media per i primi 15', ndr) ha fatto tutto l'allenamento. E' stata una scelta precauzionale il fatto di tenerlo fuori dal torello per determinati movimenti che si possono innescare", la spiegazione del tecnico nerazzurro.