"Chi gioca attorno a Lautaro migliora, è il leader, capitano, capocannoniere. Ad inizio campionato lo abbiamo anche criticato ma negli ultimi anni non ha mai fatto vacanza, ha giocato da stirato, incerottato". Così Stefano Sorrentino esalta, a La Domenica Sportiva, le prestazioni del capitano nerazzurro dopo Udinese-Inter.

"Non salta una partita e non dice mai nulla. Con queste prestazioni... E' un giocatore come ce ne sono pochi", aggiunge l'ex portiere.