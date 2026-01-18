Tomas Palacios, in attesa di recuperare totalmente dall’infortunio subito - non dovrebbe mancare molto -, medita sul proprio futuro. Il calciatore, sempre ai margini della squadra e sul mercato, qualora infatti non dovesse accettare le future proposte di trasferimento (qualcosina è arrivata da Grecia e Turchia, se l’Independiente Rivadavia, la sua ex squadra, lo volesse riprendere sarebbe un’opzione gradita) potrebbe essere 'retrocesso' sino al termine della stagione in Under 23.

Il comportamento del ragazzo, che sinora ha rifiutato qualsiasi destinazione propostagli dal suo agente o dai vertici di Viale della Liberazione, è stato oggettivamente penalizzante per la sua carriera, dato che in questa stagione non ha disputato nemmeno un minuto in gare ufficiali con Cristian Chivu. E l'ibfortunio subìto non centra.