Riccardo Trevisani sottolinea l'importanza della vittoria dell'Inter a Udine e l'affiatamento della coppia d'attacco Lautaro-Esposito. "Vincere le partite sporche è fondamentale per conquistare un campionato", afferma il giornalista a Pressing.

"Dopo questa partita lanciamo la 'PioLa'. Non so se è meglio della 'ThuLa', ma Lautaro con Pio sta benissimo perché ha cominciato a girare per il campo, raccorda, avere una statua lì in mezzo che gli pulisce i palloni e gli fa un sacco di assist a Lautaro fa molto bene".