"Il numero 94 è legato al quartiere dove sono nato, che si chiama Rione Cicerone. Quando entri c'è un murales con la scritta 'Cicero 94', è il numero simbolo del nostro quartiere". Così Francesco Pio Esposito spiega l'origine del suo numero di maglia nel corso dell'intervista rilasciata per 'The UCL Show', il magazine della Champions League.

Intervista dove racconta anche i momenti nei quali ha dovuto presentarsi al nuovo gruppo nerazzurro dopo la splendida annata vissuta con lo Spezia: "Sicuramente prima di arrivare la prima volta nello spogliatoio avevo l'ansia di farmi conoscere, di rompere il ghiaccio. Il miglior consiglio che mi è stato dato ultimamente è stato quello del mister Cristian Chivu: mi ha detto di non pensare troppo in generale... Lo conosco da tanti anni perché nel suo primo anno da allenatore ha allenato me e i miei compagni nell'Under 14 all'Inter".