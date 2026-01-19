Ultimi tagliandi a disposizione per Inter-Arsenal nonostante, come riporti La Repubblica, i prezzi non fossero proprio "popolari". Il primo anello rosso a 210 euro non stupisce, ma c'è anche il terzo anello verde a 59, che sale a 80 se ci si sposta sopra la tribuna. In ogni caso si andrà verso il sold out.

Oltre 4mila i biglietti venduti nel settore ospiti, sopra la Curva del Milan, al prezzo di 40 euro l'uno (il tetto massimo imposto dall'Uefa per i biglietti agli ospiti è di 60). 

