L'Arsenal è, risultati e prestazioni alla mano, una delle migliori squadre d'Europa. E tra le sue qualità c'è anche la strategia usata sui corner, con cui crea massa intorno al portiere per impedirgli di uscire agevolmente. Un'arma che Mikel Arteta utilizzerà anche domani sera contro l'Inter e, interpellato sull'argomento, Cristian Chivu ha risposto con il sorriso: "Noi abbiamo il nostro modo di difendere sui calci piazzati, coincide anche con la miglior soluzione per affrontare l'Arsenal. Parlo della 'zona', se vai a uomo vai in difficoltà. Dobbiamo avere la responsabilità individuale di fare certe cose, questo vale per tutte le partite. C'è anche il merito degli avversari, del battitore, della struttura fisica dei loro giocatori, di come sanno fare il terzo tempo. Sappiamo che l'Arsenal è tra le più forti sui calci piazzati, fa tanti gol, ma anche loro devono essere preoccupati perché ne facciamo tanti anche noi".