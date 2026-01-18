Ci ha pensato ancora una volta lui a trascinare l'Inter e a regalare alla squadra tre punti pesantissimi. Con il gol vittoria contro l’Udinese, Lautaro Martinez sale a 15 partecipazioni attive in questa Serie A (11 gol e 4 assist), diventando il primo giocatore a riuscirci in ognuna delle ultime sette stagioni del torneo (dal 2019/20). Nei cinque maggiori campionati europei solo Kane, Mbappé ed Haaland hanno raggiunto questo traguardo nello stesso periodo.

Anche lontano da San Siro Lautaro è un fattore: sono 6 i gol in trasferta in questo campionato. Il Toro è così il terzo calciatore ad aver superato quota cinque reti esterne in tutte le ultime sette stagioni nei top cinque campionati europei, dopo Kane e Mbappé.

Contro l’Udinese, l’argentino ha trovato la settima rete in Serie A, andando a segno in sei incontri diversi: solo contro Atalanta (otto) e Cagliari (10) ha fatto meglio in termini di partite con almeno un gol realizzato.

Infine il numero 10 dell'Inter è uno dei due soli giocatori ad aver segnato più di tre reti sia con il destro (5, compresa quella di Udine) sia con il sinistro (5) nei maggiori cinque campionati europei in corso, insieme a Igor Thiago del Brentford.