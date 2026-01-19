Abbandonata definitivamente la pista Bento, il Genoa ha chiuso per il suo nuovo portiere. Il club rossoblu ha infatti chiuso per Justin Bijlow, classe '98 del Feyenoord. L'olandese ha collezionato una sola presenza quest'anno e arriverà al Grifone a titolo definitivo con un piccolo indennizzo, visto il contratto in scadenza a giugno, come riferisce Sky Sport. Bijlow ha sostenuto in giornata la prima parte delle visite mediche.