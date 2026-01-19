Daniele Adani esalta le prestazioni di Lautaro Martinez nel corso del suo intervento alla Domenica Sportiva. "L'Inter mostra efficacia, costanza, diversità di vittoria. Gioca, resiste, ha qualità. Ha un giocatore fortissimo che è Martinez, 11 gol e 4 assist. Un calciatore completo, nella partita di Udine c'è tutto il suo repertorio. Sempre concentrato nei movimenti. Sul gol c'è una grande intesa con Pio Esposito e poi mostra grande astuzia".

"Se un compagno perde palla è lui che recupera - prosegue Adani - E quando manda in campo aperto Bisseck fa una giocata alla Totti. Gente come Tevez o Aguero, prima di lui, avevano quel fisico, ma è questione di tempo di gioco che ti toglie, non di altezza. Sanno giocare un calcio da campetto, da strada. Gioca con l'attitudine dei bambini in Argentina che sognano".