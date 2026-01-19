Chivu recupera una sola pedina dall'infermeria. In vista del match di domani con l'Arsenal, il tecnico romeno potrà convocare nuovamente il portiere Martinez, che si era fatto male a una caviglia poco prima di scendere in campo a Parma. Ieri l'ex Genoa ha lavorato in gruppo e sarà a disposizione per domani sera come conferma la Gazzetta dello Sport.

Ancora ai box, invece, Dumfries e Calhanoglu, oltre a Di Gennaro e Palacios.