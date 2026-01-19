"L’Atalanta a due passi dalla qualificazione diretta. L’Inter in bilico, a rischio playoff. La Juve ha gli spareggi come obiettivo, ma chissà. Il Napoli è in pericolo. A spanne, è la situazione delle quattro italiane in Champions". Così la Gazzetta dello Sport fotografa il momento delle quattro italiane che tra domani e dopodomani si giocheranno il passaggio agli ottavi.

Sull'Inter: "La Champions ha confermato la tendenza, notata in campionato, di un’Inter forte coni deboli e debole con i forti. Inter-Arsenal di domani sera è una grande occasione per smontare il luogo comune. L’Arsenal è due volte capolista, è primo sia in Premier League sia in Champions. Un ostacolo enorme, ai limiti del proibitivo, ma l’Inter ha bisogno di un risultato gigantesco, di un’impresa che spazzi via gli ultimi dubbi. A meno che Chivu non faccia i suoi calcoli e non dia priorità allo scudetto. Sarebbe un ragionamento comprensibile, l’Inter non può permettersi un’altra annata senza titoli", scrive Sebastiano Vernazza sulla rosea.