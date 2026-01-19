Mattinata di lavoro al BPER Training Centre in Appiano Gentile, dove l'Inter sta lavorando alla vigilia dell'importante gara di domani sera contro l'Arsenal al Meazza, settima giornata del mega girone di Champions League. Assenti come previsto gli infortunati o convalescenti Denzel Dumfries, Hakan CalhanogluRaffaele Di Gennaro e Tomas Palacios, mentre la squadra svolgeva il classico torello Lautaro Martinez si è dedicato a un lavoro specifico. Per poi tornare ad allenarsi in gruppo. Da sottolineare il rientro di Pepo Martinez.

Domani dovrebbero essere convocati anche Matteo Cocchi, Leonardo Bovo e Alessandro Calligaris che oggi si sono allenati col gruppo.

A seguire le immagini.

L'allenamento alla vigilia di Inter-Arsenal
Data: Lun 19 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Simone Togna
Simone Togna
Simone Togna
Giornalista professionista.
