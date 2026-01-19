Mattinata di lavoro al BPER Training Centre in Appiano Gentile, dove l'Inter sta lavorando alla vigilia dell'importante gara di domani sera contro l'Arsenal al Meazza, settima giornata del mega girone di Champions League. Assenti come previsto gli infortunati o convalescenti Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu, Raffaele Di Gennaro e Tomas Palacios, mentre la squadra svolgeva il classico torello Lautaro Martinez si è dedicato a un lavoro specifico. Per poi tornare ad allenarsi in gruppo. Da sottolineare il rientro di Pepo Martinez.
Domani dovrebbero essere convocati anche Matteo Cocchi, Leonardo Bovo e Alessandro Calligaris che oggi si sono allenati col gruppo.
A seguire le immagini.
Sezione: Focus / Data: Lun 19 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Studio. Ricerca. Passione. Sogni e ricerca della realtà. Se c’è una storia interessante, mi piace ascoltarla e raccontarla. Giornalista professionista. Interviste esclusive, mix zone, match internazionali e appostamenti di mercato sono il mio pane quotidiano.
