Graziano Cesari boccia la prova della squadra arbitrale incaricata di dirigere Udinese-Inter. In particolare su due episodi uno vicino all'altro. "Arbitro Di Bello, Var Mazzoleni. Sul mani di Kabasele c'è assolutamente involontarietà, c'è armonia nella corsa del giocatore, le braccia si muovono avanti e indietro, naturalmente. L'ammonizione di Carlos Augusto? Il pallone prende una traiettoria chiara. L'Inter chiede la non ammonizione e l'Udinese il rosso. La decisione giusta era il non fischio".