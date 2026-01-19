Lo scorso anno, con un rigore di Calhanoglu , l'Inter inflisse all'Arsenal quella che a tutt'oggi resta l'unica sconfitta dei Gunners nella rinnovata fase campionato della Champions League. Domani i nerazzurri tenteranno l'impresa contro quella che attualmente, come riconosciuto da Chivu, è la squadra più forte d'Europa assieme al Bayern. Come sottolinea la Gazzetta, servirà andare oltre i propri limiti e vincere uno scontro contro una big per evitare di restare intrappolati nei playoff.

"Stavolta Calha non ci sarà, a causa degli infortuni, Ma Chivu dispone comunque delle risorse necessarie per affrontare chiunque - si legge -. In fondo si incrociano la capolista della Serie A e quella della Premier. Non può esserci una differenza abissale. All’Inter, in particolare, serve la migliore versione di Lautaro, che dall’inizio del 2025 ha segnato 8 gol in casa nelle notti di Champions League (nessuno ha fatto di più) e che sta dominando la classifica cannonieri della Serie A (11 reti) ma ancora non ha ringhiato nell’arena di una partita decisiva: nelle due contro il Napoli, nel derby con il Milan, a Torino contro la Juve, ma anche contro Atletico e Liverpool, per un motivo o per un altro non è mai stato determinante".

Evitare il playoff di febbraio sarebbe un vantaggio non banale nel testa a testa con il Milan, che invece è fuori da tutte le coppe. Il prezzo delle ambizioni di un club che non vuole rinunciare a nulla e che ormai pensa come una big d'Europa. "Fin qui Arteta ha perso solo due partite di Premier, l’ultima il 6 dicembre proprio contro l’Aston Villa, mentre in Europa ha accumulato un 17-1 complessivo nelle prime sei giornate chiuse a punteggio pieno: l’Arsenal nella sua storia non ha mai vinto sette volte di fila in Champions e certamente non arriverà a Milano per visitare il Castello Sforzesco, nonostante la qualificazione già raggiunta", evidenzia la rosea.