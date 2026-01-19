L’Inter tornerà in campo questa mattina alle 11.30 per la rifinitura in vista della gara di domani a San Siro contro l'Arsenal. Dopo il defaticante di ieri, dunque, quello di stamane sarà l'unico vero allenamento in funzione del grande match contro i Gunners.

Secondo il Corriere dello Sport, saranno almeno otto i giocatori che scenderanno in campo dal 1' degli undici visti titolari a Udine. "Rientreranno sicuramente nelle rispettive caselle sia Bastoni che Thuram, al posto di Carlos Augusto e Pio Esposito. L’unico dubbio sembra riguardare il centrocampo, con Mkhitaryan, Sucic e Frattesi a contendersi una maglia al fianco di Zielinski e Barella".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.