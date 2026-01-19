"Penso che la cosa che importi davvero in un match come questo è sapere di non avere grossi margini d'errore perché quando giochi contro una grande squadra, gli errori vengono puniti subito. Quindi questo è sicuramente un aspetto molto importante ma allo stesso tempo non puoi aver paura. E noi siamo consapevoli delle nostre qualità. Sappiamo di poter fare giocare bene e velocemente la palla, sappiamo difendere bene e contrattaccare e renderci pericolosi nei calci piazzati. Ma lo sono anche loro, quindi dobbiamo ridurre al minimo i nostri errori". Così Manuel Akanji ha esordito ai microfoni di Inter TV nell'analisi pre-gara di Inter-Arsenal di domani, valida per il settimo turno di Phase League di Champions League.
Inter e Arsenal sono le squadre con più gol da calci piazzati. Potrebbero essere i calci piazzati la chiave del match?
"Potrebbero essere cruciali sì. Se il match non sta andando benissimo puoi provare comunque a segnare da palla ferma. Una squadra offensiva deve sempre credere nelle sue possibilità di fare gol e la difesa deve sempre stare attenta perché un calcio piazzato può indirizzare la partita. Quindi la difesa deve restare davvero lucida perché loro sono molto bravi nei calci piazzati, oltre al fatto che attaccano davvero molto bene. Dobbiamo evitare di concedergli calci piazzati e sperare di segnare un gol o due".
Ti aspettavi questa continuità?
"Sì, sono sempre stato fiducioso sulle mie qualità. Penso che sia un requisito importante, altrimenti non riesco a performare come vorrei. Ho quesa sicurezza e sono felice che abbia funzionato".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
