In seguito alla decisione sulla nomina dei Paesi organizzatori delle edizioni 2030 e 2034 della Coppa del Mondo, Gianni Infantino, presidente FIFA, si è rivolto così alle 211 associazioni affiliate, durante il Congresso straordinario odierno: "La Coppa del Mondo è unica, ed è anche un catalizzatore unico per un cambiamento sociale positivo e per l'unità perché questi sono tornei per unire, non per dividere. Sono tornei, ovviamente, per discutere, dibattere e agire. Ma la cosa più importante è che oggi, oggi è un giorno di unità e un giorno di festa. Sette Paesi hanno vinto la loro Coppa del Mondo oggi. Congratulazioni a Uruguay, Argentina, Paraguay, Marocco, Portogallo, Spagna e Arabia Saudita. Questo è il vostro giorno. Quindi, dovreste festeggiare e noi, noi festeggiamo, ovviamente, con voi. E voi, le 211 Associazioni Membri della FIFA che posso vedere su uno schermo gigante di fronte a me, state unendo il mondo. State unendo veramente il mondo, attraverso il calcio, perché, naturalmente, il calcio unisce il mondo".