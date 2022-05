L'ex stella della Juventus e presidente della UEFA Michel Platini commenta con un filo di sarcasmo l'esito dell'ultimo campionato, dove la squadra bianconera è rimasta a bocca asciutta per il secondo anno consecutivo dopo nove anni consecutivi di scudetti: "La Juventus è stata molto simpatica a lasciar vincere anche gli altri, non poteva vincere sempre per dieci anni. E' stata molto intelligente".