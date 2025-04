"Sì, è una bella lotta scudetto". Lo dice l'ex attaccante Sasa Bjelanovic, oggi direttore sportivo dell'NK Istra, quando interpellato da Sportitalia: "Mi dispiace un po’ per l’Atalanta, dove ho giocato. Speravo potesse rimanere in lotta fino alla fine, pensavo fosse l’anno buono. L’Inter ha un organico molto più forte ed ampio del Napoli, ma ha ancora le coppe da giocare, mentre gli azzurri hanno il vantaggio di poter essere più freschi e concentrati sull’obiettivo. Per quanto Conte cerchi di evitare di parlare di Scudetto penso che oggi siano vicini e che faranno di tutto per provare a vincerlo. L’Inter rimane la più completa".