L'ex portiere Simone Braglia, nell'analizzare il momento di Sommer ai microfoni di TMW Radio, ha espresso le proprie convinzioni sul tema che tanto sta facendo discutere in questi giorni: "C'è un attacco mediatico contro di lui, già dal derby. Anche il difensore in quel caso sbaglia. Un errore c'è, ma non mi piace questo attacco nei suoi confronti, è ingiusto. E per me è indotto dall'interno e non dall'esterno. Per me qualcuno lo vuole fare fuori. E' da inizio anno che è stato messo nel mirino. Per me ok se lo rimpiazzi con Maignan, ma se come sento si parla di Caprile, questo non è ancora pronto. Prima di rimpiazzare uno come Sommer, ci penserei e troverei uno all'altezza".