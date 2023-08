Tutto fatto tra Inter e Bayern Monaco per il trasferimento di Benjamin Pavard dal club bavarese a quello italiano.

"L'esterno francese è molto vicino a completare il suo passaggio all'Inter" si legge sul Mundo Deportivo, sicuro a proposito della riuscita della trattativa tra i tedeschi e nerazzurri al punto che i campioni di Germania avrebbero già scelto il successore del francese. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo, il calciatore in questione sarebbe Thilo Kehrer. Nel mirino però non solo il difensore del West Ham, spunta dall'Inghilterra, nella fattispecie sul Sun, anche il nome di Kenny Tete, difensore del Fulham arrivato nel 2020 e sotto contratto per ancora un altro anno.