Dopo l'ufficialità di qualche giorno fa, l'Inter fa partire il conto alla rovescia per il 4 luglio, data in cui verrà stilato il calendario di Serie A 2024/25. "È passato poco più di un mese da Hellas Verona-Inter - si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro -, ultima partita della Serie A 2023/24: l'ultimo atto di un campionato trionfale per i nerazzurri, una cavalcata meravigliosa verso il 20° Scudetto e la Seconda Stella. Emozioni indimenticabili, straordinarie, che rimarranno per sempre nel cuore dei tifosi nerazzurri, impazienti di vivere la nuova stagione.

Lega Serie A ha ufficializzato la data del sorteggio del calendario del campionato 2024/25: il programma del torneo verrà svelato giovedì 4 luglio alle ore 12:00 a Roma. L'evento verrà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Lega Serie A.

Si avvicina sempre di più il momento di tornare in campo: tra pochi giorni verrà dunque svelato il calendario della nuovissima Serie A Enilive 2024/25".