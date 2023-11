"Certo che contro la Juventus potevamo vincere, abbiamo riposato un po' per la Champions". E' la battuta fatta da Enzo Iacchetti, storico tifoso dell'Inter, nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Una chiacchierata nella quale il conduttore di Striscia la Notizia ha lanciato una sorta di appello alla società nerazzurra rispetto alla decisione di lasciare San Siro per costruire un nuovo stadio a Rozzano: "Non ha senso spendere soldi per fare un impianto di 40mila posti quando al Meazza per tutte le partite hai 70mila persone - il suo ragionamento -. Va un po' rimodernato, ma non così tanto. È talmente sacro che cambiarlo è da irresponsabili.

So che l'Inter è abbastanza intenzionata a trasferirsi, ma secondo me è una sciocchezza e posso dirlo anche a Marotta, a Zhang e a Zanetti. Non cambiate San Siro perché è la casa dei colori nerazzurri. Poi ogni tanto ospitiamo i cugini, ma va bene così. E poi quando lo facciamo questo stadio? È come il ponte di Messina, non serve a niente, ci sono cose più importanti".