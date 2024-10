Netta affermazione dell'Atalanta, che cala il tris sullo Shakhtar Donetsk. Dea che va a segno con Djimsiti al minuto 21 del primo tempo; ci pensa Lookman a depositare nel sacco il raddoppio sul viale del tramonto della prima frazione. Poi Bellanova cala il tris salendo più in alto di tutti, cogliendo benissimo il traversone di Zappacosta.

Nell'altra gara disputata alle 18:45 il Feyenoord batte 3-2 il Girona in trasferta. spagnoli avanti con Lopez, poi Herrera fa un autogol che permette agli ospiti di pareggiare i conti. E Milambo trova il raddoppio. Ma la gara non è finita: Van de Beek infila nel sacco il 2-2, poi l'autogol di Krejci timbra il tris per gli olandesi.