Per Samir Handanovic la partita di questo tardo pomeriggio contro il Torino sarà indimenticabile. Il portiere, in campo con la fascia da capitano, diventerà infatti il decimo calciatore di tutta la storia dell’Inter per presenze in nerazzurro.

"Sia perché di fatto potrebbe essere l’ultima gara col club di Viale della Liberazione, sia perché collezionerà il gettone numero 455 (totale e in tutte le competizioni) della sua avventura interista, raggiungendo così Ivan Ramiro Cordoba al posto numero dieci di questa speciale graduatoria", ricorda Tuttosport. Handa sarà il terzo straniero a prendersi un posto nella top ten dopo il colombiano e Javier Zanetti.