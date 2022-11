La pista Marcus Thuram non sembra essere di facile percorribilità per l'Inter secondo Sport Mediaset. Piero Ausilio è a Doha dove ha avuto un primo contatto con gli agenti del Nazionale francese: resta da convincere il giocatore, che però vorrebbe arrivare a scadenza e scegliere con calma. Idea che non incontra i favori dell'Inter, che non vuole aspettare per ragioni economiche e vuole giocare d'anticipo.