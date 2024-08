Dopo il forfait del capitano Lautaro Martinez, costretto ai box per via di un affaticamento che questa sera contro il Lecce lo costringerà nella migliore delle ipotesi alla panchina, a scendere in campo al fianco di Marcus Thuram sarà Mehdi Taremi. L'iraniano esordirà a San Siro da titolare e avrà il delicato compito di sostituire il migliore giocatore dell'Inter campione d'Italia.

Contro i leccesi le novità rispetto alla sfida del Marassi, oltre che l'ex Porto dal dal primo minuto, potrebbero essere Denzel Dumfries sulla corsia di destra di centrocampo e Benjamin Pavard in difesa fa sapere SportMediaset che nella probabile formazione di Inzaghi dà per certa la conferma di Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni senza però tagliare del tutto fuori dai giochi Darmian e Bisseck. Nella bozza di formazione stilata dall'emittente televisiva, contro i salentini il centrocampo di Inzaghi sarà in versione copia e incolla di quello schierato a Genova con Zielinski scalpitante in panchina. L'ex Napoli potrà esordire a gara in corso.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!