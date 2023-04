Torna a galla il nome di Evan N'Dicka nella lista dei giocatori osservati per il possibile sostituto di Milan Skriniar. Il difensore francese classe '99 dell'Eintracht Francoforte, in scadenza con il club tedesco, quindi da giugno libero legarsi ad altre squadre da parametro zero è ambito da varie squadre tra cui l'Inter. Secondo Sportmediaset l'Inter starebbe valutando il profilo del parigino ex Auxerre per il post-Skrigno, pronto a volare nella città nativa proprio del giocatore numero 2 di Oliver Glasner.