Magic moment per Wilfred Gnonto, che dopo l’esordio con assist in Nazionale ha fatto riscoprire a tutta Italia - e non solo - sul valore. Come riportato da Sky Sport, sono tanti i club sulle tracce del calciatore classe 2003 dello Zurigo: piace a diverse squadre di Bundesliga, ma anche ad Ajax e PSV in Eredivisie. Inoltre in Serie A hanno messo gli occhi su di lui Sassuolo, Bologna, Torino e Sampdoria.