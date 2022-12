Sky Sport definisce 'fluida' la questione legata al rinnovo di contratto di Milan Skriniar con l'Inter. Come noto, dopo aver formulato la sua offerta definitiva da 6 milioni di euro più bonus, il club nerazzurro ora è in attesa di una risposta da parte del difensore slovacco. Non ci sono tempistiche precise, secondo i colleghi, ma appare chiaro che a gennaio prima o poi bisognerà mettere un punto sulla vicenda.