Potrebbe continuare l'asse di mercato tra Inter e San Gallo, club elvetico che di recente ha avuto tra le sue file Mattia Zanotti poi finito al Lugano. Adesso, la compagine biancoverde avrebbe individuato un nuovo giocatore fresco di cantera interista per rinforzarsi in questi ultimi giorni di mercato invernale. Secondo Sky Sport, il San Gallo ha messo nel mirino l'attaccante classe 2005 Enoch Owusu, nella prima parte di stagione al Novara, in Serie C, dove in effetti non ha trovato molto spazio sin qui.

Owusu, infatti, ha collezionato appena quattro presenze con la maglia dei biancoazzurri piemontesi, con un assist messo a referto proprio quest'oggi nella partita vinta per 2-1 sulla Pro Patria. Nella scorsa stagione, Owusu ha messo a segno quattro reti in 18 partite giocate nella squadra all'epoca allenata da Cristian Chivu.