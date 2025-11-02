Niente riposo per Hakan Calhanoglu, anzi il turno di sosta tocca a Nicolò Barella. Questa la decisione dell'ultimo minuto da parte di Cristian Chivu e riportata da Sky Sport: il centrocampista turco agirà quindi come regista con Piotr Zielinski e Petar Sucic ai suoi lati. Chance dal primo minuto anche per Luis Henrique e Carlos Augusto sugli esterni, mentre, dopo il test superato a pieni voti con la Fiorentina, Yann Bisseck torna al centro della difesa con Manuel Akanji e Alessandro Bastoni. Ange-Yoan Bonny agirà al fianco di Lautaro Martinez.

Questo quindi l'undici che andrà in campo: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro Martinez.