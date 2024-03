E' stato un week-end lungo da dimenticare per la classe arbitrale di Serie A. Dopo gli stop dati a Marco Di Bello e a Matteo Marchetti, il designatore Gianluca Rocchi sarà costretto a concedere una "pausa di riflessione" anche a Giovanni Ayroldi, ieri protagonista di una direzione di gara non all'altezza in Inter-Genoa.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'episodio più eclatante contestato al fischietto di Molfetta è il rigore concesso ai nerazzurri sul quale, evidenziano i colleghi, ci sarebbe stato da discutere della punibilità perfino se Frendrup non avesse toccato il pallone calciato da Barella. Errore da matita blu perché, oltre alla mancata ammonizione e quindi successiva espulsione del genoano, Ayroldi ha confermato la decisione dopo averla vista al monitor una volta richiamo del Var Paterna (a sua volta non esente da colpe perché non gli ha mostrato il replay alle spalle dei giocatori che mostrava meglio degli altri come Frendrup avesse deviato il pallone). Al di là del caso specifico, comunque, non è piaciuta la conduzione nella sua interezza con il picco negativo della gestione nell'assurda ammonizione a Lautaro per simulazione.