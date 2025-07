Si aggiunge anche una squadra della Ligue 1 francese alla lista delle pretendenti per Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dall'Inter, reduce dall'ennesimo prestito in carriera: si tratta del Lens, che dunque entra nella corsa di mercato con Cagliari e Fiorentina. Lo riporta Sky Sport, aggiungendo anche la notizia dell'interessamento del Betis Siviglia per Kristjan Asllani, che però pare orientato a non accettare la destinazione.