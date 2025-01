Il portale Numero Diez rispolvera il nome di Nathan Zézé per la difesa dell'Inter: il giocatore del Nantes non è mai sparito dai radar nerazzurri, ma nonostante i contatti continui le difficoltà legate al prezzo sembrano ostacolare l’affare. Zézé, ora nazionale Under 21 con la Francia, ha visto salire notevolmente il suo valore nell'ultima stagione e oltretutto anche altri club hanno preso informazioni, soprattutto da Germania e Inghilterra, concorrenza destinata ad aumentare dopo la partita di venerdì contro il Monaco.