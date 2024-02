La FIFA ha lanciato un tool intuitivo di classificazione online dei club per tenere aggiornati i tifosi mentre osservano i progressi delle loro squadre nella corsa per raggiungere il Mundial de Clubes FIFA™ inaugurale del 2025.

Lo strumento servirà non solo come punto di riferimento per i tifosi, ma anche per i media e le altre parti interessate. Elenca quali squadre in tutto il mondo si sono qualificate o sono ancora in corsa per essere una delle 32 squadre che prenderanno parte alla competizione, che si svolgerà negli Stati Uniti.

Lo strumento, disponibile su FIFA.com, presenta sette sezioni uniche (guarda qui).

La sezione centrale presenta tutte le squadre che si sono qualificate per il torneo come campioni continentali o quelle che hanno conquistato il loro posto attraverso il percorso di classifica. Diramandosi dalla pagina principale, le restanti sei sezioni sono dedicate ciascuna a una delle sei confederazioni della FIFA, offrendo agli utenti l'opportunità di approfondire lo stato di qualificazione dei club all'interno di ciascuna regione.

Lo strumento mostra anche come si qualificano i club, nonché gli slot disponibili, i criteri di qualificazione per ciascuna confederazione e altri aspetti aggiuntivi dell'intrigante concorso per entrare a far parte della storia del calcio essendo tra le squadre del primo Mundial de Clubes FIFA tra 15 giugno e 13 luglio 2025. Ulteriori informazioni sul Mundial de Clubes FIFA saranno annunciate nel corso del 2024, inclusi il trofeo, le città ospitanti, il marchio del torneo e il sorteggio.

I club già qualificati per la prima edizione del Mundial de Clubes FIFA sono:

Africa

Wydad Athletic Club (Marocco)

Al Ahly SC (Egitto)

Asia

Al Hilal SFC (Arabia Saudita)

Diamanti rossi Urawa (Giappone)

Europa

Chelsea FC (Inghilterra)

Real Madrid CF (Spagna)

Manchester City FC (Inghilterra)

FC Bayern Monaco (Germania)

Paris Saint-Germain FC (Francia)

FC Internazionale Milano (Italia)

FC Porto (Portogallo)

SL Benfica (Portogallo)

Nord e Centro America, Caraibi

CF Monterrey (Messico)

Seattle Sounders FC (Stati Uniti)

Club León (Messico)

Oceania

Auckland City FC (Nuova Zelanda)

Sud America

SE Palmeiras (Brasile)

CR Flamengo (Brasile)

Fluminense FC (Brasile)