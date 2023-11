Il quotidiano francese Le Parisien spende parole importanti per Marcus Thuram, in gol oggi nella larga vittoria della Francia su Gibilterra (14-0): "Impiegato come centravanti, l'attaccante nerazzurro ha lavorato in maniera instancabile. Segna un gol di opportunismo, avrebbe potuto anche aumentare il suo bottino aggiustando la mira. Sapeva di essere un osservato speciale - continua l'articolo -, ha mostrato anche altruismo e generosità quasi genetici verso i compagni.

Da piccoli dettagli si può notare la metamorfosi avviata dal giocatore da almeno un anno. Al 67' cede poi il posto a Giroud che segna una doppietta che alimenta ancora il dibattito su chi dovrà essere il numero 9 della Nazionale".