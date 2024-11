Pareggio a reti bianche (con tanto rammarico) per la Turchia di Vincenzo Montella nella penultima giornata di Nations League. Finisce 0-0 la sfida contro il Galles. Hakan Calhanoglu è rimasto in campo metà gara (sostituito a fine primo tempo da Yuksek). Nel finale rigore fallito da Akturkoglu (palo, poi fuori) al minuto 89. Turchia che resta comunque in testa al suo girone proprio davanti al Galles.