Continua a rimanere in bilico il futuro di Francesco Acerbi con la Lazio. Secondo Il Giornale, il centrale in rottura con la tifoseria biancoceleste piace al Monza neopromosso ed è stato anche proposto all'Inter e alla Juventus, per ora senza successo. Una conferma del fatto che la società nerazzurra punti ad altri obiettivi per la difesa.