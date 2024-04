Manca ormai pochissimo al derby di Milano, un'altra storica stracittadina dopo l'euro-derby della stagione scorsa che ha visto stravincere l'Inter in semifinale di Champions League. Conclusasi anzitempo l'avventura europea, la squadra di Inzaghi ora ha in mano la possibilità di vincere matematicamente lo scudetto proprio questa sera in casa dei cugini, evento mai accaduto fino a questo momento. Come già noto, in caso di vittoria dei nerazzurri, i Campioni d'Italia dovrebbero sfilare domani per le vie della città sul bus scoperto (da San Siro al Duomo) per celebrare la seconda stella in mezzo al popolo. Dovrebbero, per l'appunto, perché a preoccupare le migliaia di tifosi della Beneamata, già proiettati all'eventuale festa, sono le condizioni meteorologiche.

Questa mattina difatti Milano si è svegliata sotto un plumbeo e piovoso cielo, analoghe condizioni climatiche previste per domani 23 aprile. Motivo per il quale l'eventuale giro di festeggiamenti potrebbe slittare di un giorno, dunque da martedì a mercoledì, proprio per evitare le avverse condizioni meteo. Qualora l'Inter questa sera dovesse battere il Milan, rimane invece invariato il programma previsto per la notte, nell'immediato post-derby, con appuntamento in largo Cairoli per marciare verso piazza Duomo.

