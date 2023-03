Questo Denzel Dumfries, ovvero la versione vista nel 2023, dopo un Mondiale comunque discreto giocato con l'Olanda, è un doppio problema per l'Inter. Prima di tutto tecnico, perché in campo l'ex PSV sta facendo enorme fatica, ma anche in chiave mercato. Come fa notare la Gazzetta dello Sport, se un paio di mesi la valutazione del suo cartellino da parte del club si aggirava sui 50-60 milioni di euro, ora, invece, ci si deve fermare grossomodo a 20-25, troppo pochi per centrare l'attivo di mercato prima del 30 giugno richiesto da Steven Zhang. "Certo, c'è ancora tempo per invertire la tendenza e tornare a solleticare le voglie di nuovi volti del campionato inglese, ma al momento è concreto il rischio di non riuscire più ad avvicinarsi a cifre davvero convenienti per il club di viale della Liberazione.