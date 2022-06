Francesco Acerbi è una delle alternative prese in considerazione da Inter e Milan per la difesa. Lo conferma Gazzetta.it, aggiungendo che il difensore della Lazio tornerebbe volentieri in rossonero, mentre ad Appiano ritroverebbe il suo ex allenatore Simone Inzaghi: per il Diavolo si tratta di un piano B nel caso in cui dovesse saltare Botman. Diverso, invece, il discorso per i nerazzurri.