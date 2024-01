La FIFA ha pubblicato l'intera lista dei voti espressi da capitani e commissari tecnici delle Nazionali che hanno espresso la propria preferenza per il premio di miglior allenatore nell'ambito del FIFA The Best. A indicare Simone Inzaghi come prima scelta, oltre ad Hakan Calhanoglu, sono stati volti più o meno conosciuti del panorama calcistico internazionale, in primis Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian. Ma a votare per il tecnico dell'Inter sono stati inoltre:

- Ehsan Haddad, capitano della Giordania;

- Gustavo Costas, ct della Bolivia;

- Raoul Savoy, ct della Repubblica Centrafricana;

- Lhoussaine Ammouta, ct della Giordania;

- Michał Probierz, ct della Polonia.